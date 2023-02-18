Гороскоп на Молодик 20 лютого 2023 року для всіх знаків зодіаку склав український екстрасенс Віктор Литовський.

— Місяць — це потужне енергетичне тіло, яке впливає на нашу поведінку та думки. Найбільше він впливає на нас, коли інтенсивно зростає. Цей період добре підходить для планування та реалізації своїх ідей, планів і завдань. Також можна залучити удачу, налагодити стосунки з близькими, любовні стосунки, покращити своє матеріальне становище.

А от починати дієти або намагатися боротися зі шкідливими звичками в цей період не варто, тому що зараз Місяць дає нам дуже багато енергії, і відмовитися від чогось дуже складно, — каже Віктор Литовський.

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Овни

У Овнів у період Молодика у взаєминах, як особистих, так і на роботі, буде несолодко. В особистих стосунках можуть виникати скандали та конфлікти, пов’язані з постійною відсутністю уваги з вашого боку, а також відсутністю підтримки щодо ваших близьких і рідних. На роботі, у зв’язку з вашими успіхами, колеги від заздрощів намагатимуться вивести вас на конфліктні ситуації та всіляко підставити. Намагайтеся згладжувати гострі кути, не лізти на рожен і бути дуже уважними.

Тельці

Молодик у лютому — сприятливий час для Тельців. Ідеальний час для відкриття нових талантів, розвитку старих навичок і умінь. За умови правильного розподілу часу, нове захоплення чи хобі надалі може принести вам не лише позитивні емоції, а й додатковий прибуток.

Близнюки

Близнюкам Молодик допоможе спокійно зосередитися на важливих справах, йти до поставлених цілей і досягати нових вершин. Працьовитість, практичність і вміння знаходити спільні інтереси можуть послужити вам на користь і відкрити нові горизонти та можливості. Не пропустіть свій шанс і йдіть впевнено вперед.

Раки

Для Раків Молодик у лютому буде сприятливим у плані навчання, пізнання чогось нового, підвищення кваліфікації, роботи, а також у любовних стосунках. Це чудовий час для того, щоб налагодити своє особисте життя, перейти на новий етап, а також упорядкувати свої справи та плани.

Леви

Леви в період Молодика наповняться життєвою енергією, якої вистачить для втілення задуманих планів, ідей і глобальних цілей. Однак для реалізації бажаного не відкидайте допомоги від рідних, близьких, знайомих і друзів. Навіть найменша порада від них здатна допомогти вам втілити в життя задумане. Будьте певні, поганого вам точно не порадять.

Діви

Молодик буде несприятливий для Дів у фінансовій сфері. Зірки рекомендують не робити необдуманих і великих покупок, особливо нерухомості. Намагайтеся уникнути або триматися осторонь від ситуацій, в яких необхідно давати або брати гроші в борг. Не виключено, що саме ця відмова може позначитися на ваших стосунках із людиною, яка до вас звернеться.

Терези

Терезам у період Молодика рекомендується присвятити час сім’ї, дітям, своїм рідним і близьким. Вони здатні допомогти вам зарядитися новою енергією та позитивними емоціями, які надалі вам як ніколи стануть у пригоді для досягнення нових вершин та реалізації задуманих планів.

Скорпіони

У Скорпіонів стосунки в сім’ї будуть складатися добре і сприятливо, атмосфера в будинку буде наповнена теплом, а образи та конфліктні ситуації, які вас і ваших близьких турбували, будуть нарешті забуті. Багато представників знака можуть використовувати цей час для будівництва довгострокових планів.

Стрільці

Молодик у лютому буде досить важким для Стрільців у роботі, бізнесі та нових починаннях. Однак не варто так сильно падати духом і засмучуватись, адже ви зможете самі впоратися з усім, не простягаючи руки в очікуванні допомоги від інших. Не опустивши руки, набравшись сил, довівши свій професіоналізм, ви з легкістю можете надалі розраховувати на підвищення по службі або зміну місця роботи, роду діяльності на кращі умови.

Козероги

Козерогам Молодик найкраще провести наодинці, тому що ваш емоційний стан буде на межі зриву, що негативно може вплинути на ваші стосунки з близькими. Якщо ви бачите, що втрачаєте контроль і самовладання, зірки рекомендують переключитися і провести цей час за медитаціями або читанням улюбленої книги.

Водолії

Водоліям цей період дуже підходить для саморозвитку та пізнання чогось нового. Якщо ви давно хотіли записатися на якісь курси, семінари чи лекції, на які не вистачало часу, то це якраз відповідний період для втілення їх у реальність. Не пропустіть шанс, бо удача не завжди буде на вашому боці.

Риби

Молодик у лютому 2023 року підготував для Риб багато приємних сюрпризів, які зможуть зарядити вас позитивними емоціями на багато місяців уперед. Успіх буде супроводжувати вас на кожному кроці. Комусь удача посміхнеться у любовних стосунках, деяким на роботі та в бізнесі, а на когось чекатиме несподівана пропозиція, пов’язана з відпусткою чи подорожжю. Зірки рекомендують вам сповна насолодитись такими приємними моментами.