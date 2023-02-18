Гороскоп на новолуние 20 февраля 2023 года для всех знаков зодиака составил украинский экстрасенс Виктор Литовский.

— Луна — это мощное энергетическое тело, которое влияет на наше поведение и мысли. Наибольшее влияние на нас она оказывает, когда интенсивно растет. Этот период хорошо подходит для планирования и реализации своих идей, планов и задач. Также можно привлечь удачу, наладить отношения с близкими, любовные отношения, улучшить свое материальное положение.

А вот начинать диеты или пытаться бороться с вредными привычками в данный период не стоит, так как сейчас Луна дает нам очень много энергии, и отказаться нам от чего-либо очень сложно, — говорит Виктор Литовский.

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Овны

У Овнов в период новолуния в отношениях, как личных, так и на работе, будет несладко. В личных отношениях могут возникать скандалы и конфликты, связанные с постоянным отсутствием внимания с вашей стороны, а также отсутствием поддержки для ваших близких и родных. На работе, в связи с вашими успехами, коллеги от зависти будут пытаться вывести вас на конфликтные ситуации и всячески подставить. Постарайтесь сглаживать острые углы, не лезть на рожон и быть крайне внимательными.

Тельцы

Новолуние в феврале — благоприятное время для Тельцов. Идеальное время для открытия в себе новых талантов, развития старых навыков и умений. При правильном распределении времени, новое увлечение или хобби в дальнейшем может принести вам не только положительные эмоции, а и дополнительную прибыль.

Близнецы

Близнецам новолуние поможет спокойно сосредоточится на важных делах, идти к поставленным целям и достигать новых вершин. Трудолюбие, практичность и умение находить общие интересы могут послужить вам на пользу и открыть новые горизонты и возможности. Не упустите свой шанс и идите уверенно вперед.

Раки

Для Раков новолуние в феырале будет благоприятным в плане учебы, познания чего-то нового, повышения квалификации, работы, а также в любовных отношениях. Это прекрасное время для того, чтобы наладить свою личную жизнь, перейти на новый этап, а также привести в порядок свои дела и планы.

Львы

Львы в период новолуния наполнятся жизненной энергией, которой хватит для воплощения задуманных планов, идей и глобальных замыслов. Однако для реализации желаемого не отвергайте помощи от родных, близких, знакомых и друзей. Даже малейший совет от них способен будет помочь вам воплотить в жизнь задуманное. Будьте уверены, дурного вам точно не посоветуют.

Девы

Новолуние неблагоприятно для Дев в финансовой сфере. Звезды рекомендуют не совершать необдуманных и крупных покупок, особенно недвижимости. Постарайтесь избежать или держаться в стороне от ситуаций, в которых необходимо давать или брать деньги в долг. Не исключено, что именно этот отказ может сказаться на ваших отношениях с человеком, который к вам обратится.

Весы

Весам в период новолуния рекомендуется посвятить время семье, детям, своим родным и близким. Они способны помочь вам зарядиться новой энергией и позитивными эмоциями, которые в дальнейшем вам как никогда пригодятся для достижения новых вершин и реализации задуманных планов.

Скорпионы

У Скорпионов отношения в семье будут складываться хорошо и благоприятно, атмосфера в доме будет наполнена теплом, а обиды и конфликтные ситуации, которые вас и ваших близких беспокоили, будут наконец-то забыты. Многие представители знака могут использовать это время для выстраивания долгосрочных планов.

Стрельцы

Новолуние в феврале будет достаточно тяжелым для Стрельцов в работе, бизнесе и новых начинаниях. Однако не стоит так сильно падать духом и огорчаться, ведь вы сможете сами справиться со всем, не протягивая руки в ожидании помощи от других. Не отпустив руки, набравшись сил, доказав свой профессионализм, вы с легкостью можете в дальнейшем рассчитывать на повышение по службе или даже смену места работы, рода деятельности на лучшие условия.

Козероги

Козерогам новолуние лучше всего провести наедине, так как ваше эмоциональное состояние будет на грани срыва, что негативно может повлиять на ваши отношения с близкими. Если вы видите, что теряете контроль и самообладание, звезды рекомендуют переключиться и провести это время за медитациями или чтением любимой книги.

Водолеи

Водолеям этот период очень подходит для саморазвития и познания чего-то нового. Если вы давно хотели записаться на какие-то курсы, семинары или лекции, на которые не хватало времени, то это как раз подходящий период для воплощения их в реальность. Не упустите шанс, ибо фортуна не всегда будет на вашей стороне.

Рыбы

Новолуние в феврале 2023 года подготовило для Рыб много приятных сюрпризов, которые смогут зарядить вас положительными эмоциями на много месяцев вперед. Успех и удача будет сопутствовать вам на каждом шагу. Кому-то удача улыбнется в любовных отношениях, некоторым на работе и в бизнесе, а кого-то будет ждать неожиданное предложение, связаное с отпуском или путешествием. Звезды рекомендуют вам по полной программе насладиться такими приятными моментами.