Гороскоп на новолуние 20 февраля 2023 года для всех знаков зодиака составил украинский экстрасенс Виктор Литовский.
— Луна — это мощное энергетическое тело, которое влияет на наше поведение и мысли. Наибольшее влияние на нас она оказывает, когда интенсивно растет. Этот период хорошо подходит для планирования и реализации своих идей, планов и задач. Также можно привлечь удачу, наладить отношения с близкими, любовные отношения, улучшить свое материальное положение.
А вот начинать диеты или пытаться бороться с вредными привычками в данный период не стоит, так как сейчас Луна дает нам очень много энергии, и отказаться нам от чего-либо очень сложно, — говорит Виктор Литовский.
- Овны
У Овнов в период новолуния в отношениях, как личных, так и на работе, будет несладко. В личных отношениях могут возникать скандалы и конфликты, связанные с постоянным отсутствием внимания с вашей стороны, а также отсутствием поддержки для ваших близких и родных. На работе, в связи с вашими успехами, коллеги от зависти будут пытаться вывести вас на конфликтные ситуации и всячески подставить. Постарайтесь сглаживать острые углы, не лезть на рожон и быть крайне внимательными.
- Тельцы
Новолуние в феврале — благоприятное время для Тельцов. Идеальное время для открытия в себе новых талантов, развития старых навыков и умений. При правильном распределении времени, новое увлечение или хобби в дальнейшем может принести вам не только положительные эмоции, а и дополнительную прибыль.
- Близнецы
Близнецам новолуние поможет спокойно сосредоточится на важных делах, идти к поставленным целям и достигать новых вершин. Трудолюбие, практичность и умение находить общие интересы могут послужить вам на пользу и открыть новые горизонты и возможности. Не упустите свой шанс и идите уверенно вперед.
- Раки
Для Раков новолуние в феырале будет благоприятным в плане учебы, познания чего-то нового, повышения квалификации, работы, а также в любовных отношениях. Это прекрасное время для того, чтобы наладить свою личную жизнь, перейти на новый этап, а также привести в порядок свои дела и планы.
- Львы
Львы в период новолуния наполнятся жизненной энергией, которой хватит для воплощения задуманных планов, идей и глобальных замыслов. Однако для реализации желаемого не отвергайте помощи от родных, близких, знакомых и друзей. Даже малейший совет от них способен будет помочь вам воплотить в жизнь задуманное. Будьте уверены, дурного вам точно не посоветуют.
- Девы
Новолуние неблагоприятно для Дев в финансовой сфере. Звезды рекомендуют не совершать необдуманных и крупных покупок, особенно недвижимости. Постарайтесь избежать или держаться в стороне от ситуаций, в которых необходимо давать или брать деньги в долг. Не исключено, что именно этот отказ может сказаться на ваших отношениях с человеком, который к вам обратится.
- Весы
Весам в период новолуния рекомендуется посвятить время семье, детям, своим родным и близким. Они способны помочь вам зарядиться новой энергией и позитивными эмоциями, которые в дальнейшем вам как никогда пригодятся для достижения новых вершин и реализации задуманных планов.
- Скорпионы
У Скорпионов отношения в семье будут складываться хорошо и благоприятно, атмосфера в доме будет наполнена теплом, а обиды и конфликтные ситуации, которые вас и ваших близких беспокоили, будут наконец-то забыты. Многие представители знака могут использовать это время для выстраивания долгосрочных планов.
- Стрельцы
Новолуние в феврале будет достаточно тяжелым для Стрельцов в работе, бизнесе и новых начинаниях. Однако не стоит так сильно падать духом и огорчаться, ведь вы сможете сами справиться со всем, не протягивая руки в ожидании помощи от других. Не отпустив руки, набравшись сил, доказав свой профессионализм, вы с легкостью можете в дальнейшем рассчитывать на повышение по службе или даже смену места работы, рода деятельности на лучшие условия.
- Козероги
Козерогам новолуние лучше всего провести наедине, так как ваше эмоциональное состояние будет на грани срыва, что негативно может повлиять на ваши отношения с близкими. Если вы видите, что теряете контроль и самообладание, звезды рекомендуют переключиться и провести это время за медитациями или чтением любимой книги.
- Водолеи
Водолеям этот период очень подходит для саморазвития и познания чего-то нового. Если вы давно хотели записаться на какие-то курсы, семинары или лекции, на которые не хватало времени, то это как раз подходящий период для воплощения их в реальность. Не упустите шанс, ибо фортуна не всегда будет на вашей стороне.
- Рыбы
Новолуние в феврале 2023 года подготовило для Рыб много приятных сюрпризов, которые смогут зарядить вас положительными эмоциями на много месяцев вперед. Успех и удача будет сопутствовать вам на каждом шагу. Кому-то удача улыбнется в любовных отношениях, некоторым на работе и в бизнесе, а кого-то будет ждать неожиданное предложение, связаное с отпуском или путешествием. Звезды рекомендуют вам по полной программе насладиться такими приятными моментами.