Гороскоп на 16 січня 2023 року радить поступово включатися в робочі процеси чи низку сімейних і домашніх справ. Не варто одразу рушати галопом, особливо починати нове і важливе – енергетика дня цього не підтримуватиме.
За прогнозом університету Нікіфорових, 16 січня добре розвивати гнучкість і здатність знаходити компроміси, але не поступаючись собою, своїми межами.
Якщо ви в цілому схильні до компромісів, то варто навпаки замислитися про те, чи не зраджуєте ви себе регулярно.
Після 15:51 час звіритися з вашими планами та цілями на цей рік. Подивіться, чи почали ви рухатися вперед, хай навіть невеликими кроками назустріч їм, чи все поки що на рівні слів на папері та думок у голові.
Згідно з гороскопом на 16.01.2023, у цей день:
- можна до 15:51 – розпочинати лікування, віддавати борг;
- можна після 15:51 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг.
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