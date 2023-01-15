Гороскоп на 16 січня 2023 року радить поступово включатися в робочі процеси чи низку сімейних і домашніх справ. Не варто одразу рушати галопом, особливо починати нове і важливе – енергетика дня цього не підтримуватиме.

За прогнозом університету Нікіфорових, 16 січня добре розвивати гнучкість і здатність знаходити компроміси, але не поступаючись собою, своїми межами.

Якщо ви в цілому схильні до компромісів, то варто навпаки замислитися про те, чи не зраджуєте ви себе регулярно.

Після 15:51 час звіритися з вашими планами та цілями на цей рік. Подивіться, чи почали ви рухатися вперед, хай навіть невеликими кроками назустріч їм, чи все поки що на рівні слів на папері та думок у голові.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 16.01.2023, у цей день:

можна до 15:51 – розпочинати лікування, віддавати борг;

можна після 15:51 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік