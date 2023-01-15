Гороскоп на 16 января 2023 года советует постепенно включаться в рабочие процессы или ряд семейных и домашних дел. Не стоит сразу лететь галопом, особенно начинать новое и важное – энергетика дня этого не будет поддерживать.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 16 января хорошо развивать гибкость и способность находить компромиссы, но не уступая себе и своим границам.

Если вы в целом склонны к компромиссам, то стоит наоборот задуматься о том, не изменяете ли вы себя регулярно.

После 15:51 пора свериться с вашими планами и целями на этот год. Посмотрите, начали ли вы двигаться вперед, пусть даже небольшими шагами навстречу им, или все пока на уровне слов на бумаге и мыслей в голове.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 16.01.2023, в этот день:

можно до 15:51 – начинать лечение, отдавать долг;

можно после 15:51 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду.

Гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год