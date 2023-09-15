Гороскоп на 16 вересня 2023 року обіцяє хороший і м’який за енергетикою день, але водночас він дає багато переживань, хвилювань, причому не зовнішнього плану, а внутрішнього.

За прогнозом університету Нікіфорових, може відчуватися туга, смуток без явної причини. Дуже рекомендується прогулянка біля водойми, відвідування лазні, сауни або триваліший прийом душу. Пийте протягом дня більше теплої чистої води та трав’яного чаю.

Відстежуйте свої емоції, але не поринайте у них з головою, намагайтеся їх трансформувати, проживати відразу через дихання, через медитативні практики, не дозволяючи собі йти у претензії, агресію чи аутоагресію.

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Ручна праця, творчість руками з дітьми або без, масаж рук або уважне дбайливе нанесення крему на руки буде чудовою підтримкою цього дня.

Згідно з гороскопом на 16.09.2023, у цей день:

сприятливо – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті.

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