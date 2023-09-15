Гороскоп на 16 сентября 2023 года обещает хороший и мягкий по энергетике день, но в то же время он дает много переживаний, волнений, причем не внешнего плана, а внутреннего.

По прогнозу университета Никифоровых, может ощущаться тоска, грусть без явной причины. Очень рекомендуется прогулка у водоема, посещение бани, сауны или более длительный прием душа. Пейте в течение дня больше теплой чистой воды и травяного чая.

Отслеживайте свои эмоции, но не погружайтесь в них с головой, старайтесь их трансформировать, проживать сразу через дыхание, через медитативные практики, не позволяя себе уходить в претензии, агрессию или аутоагрессию.

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Ручной труд, творчество руками с детьми или без, массаж рук или внимательное бережное нанесение крема на руки будет отличной поддержкой в этот день.

Согласно гороскопу на 16.09.2023, в этот день:

благоприятно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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