Гороскоп на 16 сентября 2023 года обещает хороший и мягкий по энергетике день, но в то же время он дает много переживаний, волнений, причем не внешнего плана, а внутреннего.
По прогнозу университета Никифоровых, может ощущаться тоска, грусть без явной причины. Очень рекомендуется прогулка у водоема, посещение бани, сауны или более длительный прием душа. Пейте в течение дня больше теплой чистой воды и травяного чая.
Отслеживайте свои эмоции, но не погружайтесь в них с головой, старайтесь их трансформировать, проживать сразу через дыхание, через медитативные практики, не позволяя себе уходить в претензии, агрессию или аутоагрессию.
Ручной труд, творчество руками с детьми или без, массаж рук или внимательное бережное нанесение крема на руки будет отличной поддержкой в этот день.
Согласно гороскопу на 16.09.2023, в этот день:
- благоприятно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно — обрезать ногти.
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