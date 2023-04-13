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Не плануйте встигнути все: гороскоп на 14 квітня 2023 року

13 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 квітня 2023 року не радить присвячувати день новому та важливому. Продовжуйте виконувати звичне та буденне – таких речей, які ви не завжди любите, зазвичай достатньо.

Сьогодні Сонце переходить у знак Овна  –  починається зодіакальний Новий рік. За прогнозом університету Нікіфорових, 14 квітня варто трохи знизити соціальну активність, бо сил може бути не так вже й багато.

Не плануйте встигнути все, займайтеся лише найважливішим. Додайте в раціон більше свіжих овочів і фруктів, це гарна підтримка.

Згідно з гороскопом на 14.04.2023 цього дня:

  • сприятливо – розпочинати лікування, розпочинати роботу з психологом, віддавати борги;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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