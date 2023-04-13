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Не планируйте успеть все: гороскоп на 14 апреля 2023 года

13 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 апреля 2023 года не советует посвящать день новому и важному. Продолжайте выполнять привычное и обыденное — таких вещей, которые не всегда любимы для нас, обычно достаточно.

Сегодня Солнце переходит в знак Овна — начинается зодиакальный Новый год. По прогнозу университета Никифоровых, 14 апреля стоит немного снизить социальную активность, потому что сил может быть не так уж и много.

Не планируйте успеть все, занимайтесь только самым важным. Добавьте в рацион больше свежих овощей и фруктов, это хорошая поддержка.

Согласно гороскопу на 14.04.2023, в этот день:

  • благоприятно — начинать лечение, начинать работу с психологом, отдавать долги;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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