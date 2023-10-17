Гороскоп на 18 жовтня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Розум не завжди зможе логічно довести необґрунтованість переживань, показати їхню минучість і світло у кінці тунелю.

Можуть бути складнощі та непорозуміння у спілкуванні. Не плануйте сьогодні великі покупки, укладання угод.

За прогнозом університету Нікіфорових, ресурсом і підтримкою стануть усвідомленість і медитативні практики. Крім цього, добре знайти час та можливість для аскези мовчання, хоча б на 15-30 хвилин. Гаджети, читання слід також виключити на цей час.

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Меркурій змінює знак, приєднуючись до Кету, Сонця та Марсу у знакові Терези. Це час, коли у спілкуванні можуть виникати непрості моменти, важливо навчитися вирішувати їх мирним шляхом.

Згідно з гороскопом на 18.10.2023, у цей день:

сприятливо до 22:42 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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