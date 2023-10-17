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Не плануйте великі покупки: гороскоп на 18 жовтня 2023 року

17 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 жовтня 2023 року попереджає про емоційно непростий день. Розум не завжди зможе логічно довести необґрунтованість переживань, показати їхню минучість і світло у кінці тунелю.

Можуть бути складнощі та непорозуміння у спілкуванні. Не плануйте сьогодні великі покупки, укладання угод.

За прогнозом університету Нікіфорових, ресурсом і підтримкою стануть усвідомленість і медитативні практики. Крім цього, добре знайти час та можливість для аскези мовчання, хоча б на 15-30 хвилин. Гаджети, читання слід також виключити на цей час.

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Меркурій змінює знак, приєднуючись до Кету, Сонця та Марсу у знакові Терези. Це час, коли у спілкуванні можуть виникати непрості моменти, важливо навчитися вирішувати їх мирним шляхом.

Згідно з гороскопом на 18.10.2023, у цей день:

  • сприятливо до 22:42 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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