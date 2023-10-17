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Не планируйте крупные покупки: гороскоп на 18 октября 2023 года

17 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 октября 2023 года предупреждает об эмоционально непростом дне. Разум не всегда сможет логично доказать необоснованность переживаний, показать их преходящесть и свет в конце тоннеля.

Могут быть сложности и недоразумения в общении. Не планируйте сегодня крупные покупки, заключение сделок.

По прогнозу университета Никифоровых, ресурсом и поддержкой станут осознанность и медитативные практики. Кроме этого, хорошо найти время и возможность для аскезы молчания, хотя бы на 15-30 минут. Гаджеты, чтение следует также исключить на это время.

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Меркурий меняет знак, присоединяясь к Кету, Солнцу и Марсу в знаке Весы. Это время, когда в общении могут возникать непростые моменты, важно научиться решать их мирным путем.

Согласно гороскопу на 18.10.2023, в этот день:

  • благоприятно до 22:42 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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