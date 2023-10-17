Гороскоп на 18 октября 2023 года предупреждает об эмоционально непростом дне. Разум не всегда сможет логично доказать необоснованность переживаний, показать их преходящесть и свет в конце тоннеля.

Могут быть сложности и недоразумения в общении. Не планируйте сегодня крупные покупки, заключение сделок.

По прогнозу университета Никифоровых, ресурсом и поддержкой станут осознанность и медитативные практики. Кроме этого, хорошо найти время и возможность для аскезы молчания, хотя бы на 15-30 минут. Гаджеты, чтение следует также исключить на это время.

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Меркурий меняет знак, присоединяясь к Кету, Солнцу и Марсу в знаке Весы. Это время, когда в общении могут возникать непростые моменты, важно научиться решать их мирным путем.

Согласно гороскопу на 18.10.2023, в этот день:

благоприятно до 22:42 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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