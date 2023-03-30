Гороскоп на 31 березня 2023 року віщує хороший день одразу з кількох причин. Використовуйте його енергетику у важливих справах і починаннях, де ви хочете успіху, стабільного зростання та розвитку.

Зробіть хоча б декілька кроків у потрібному напрямку, але не скупіться і не плануйте занадто багато. Може не вдатися встигнути все реалізувати, якщо запланувати надміру власних сил, тож невдача викличе розчарування.

За прогнозом університету Нікіфорових, 31 березня Меркурій виходить зі складного положення, переходячи до знаку Овна. Наш розум зараз працюватиме швидше, буде менше непорозумінь, але додасться різкості у спілкуванні.

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Але цього дня у взаєморозумінні ще можуть виникати складнощі. Також зараз не варто купувати техніку, земельні ділянки, здійснювати великі грошові операції та покупки.

Згідно з гороскопом на 31.03.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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