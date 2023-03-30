Гороскоп на 31 марта 2023 года предвещает хороший день сразу по нескольким причинам. Используйте его энергетику в важных делах и начинаниях, где вы хотите успеха, стабильного роста и развития.

Сделайте хотя бы несколько шагов в нужном направлении, но не скупитесь и не планируйте слишком много. Может не удастся успеть все реализовать, если запланировать слишком много собственных сил, поэтому неудача вызовет разочарование.

По прогнозу университета Никифоровых, 31 марта Меркурий выходит из сложного положения, переходя в знак Овна. Наш разум сейчас будет работать быстрее, будет меньше недоразумений, но добавится резкости в общении.

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Но в этот день во взаимопонимании еще могут возникать сложности. Также сейчас не стоит покупать технику, земельные участки, совершать крупные денежные операции и покупки.

Согласно гороскопу на 31.03.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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