Гороскоп на 24 жовтня 2023 року обіцяє досить сприятливий та енергійний за своєю природою день. Він дасть нам багато сил та азарту для досягнення поставленої мети.

Це не час сидіти та розмірковувати, мріяти і прописувати плани – це момент для дій. Проте краще в рамках того, що було розпочато раніше. До нового братися не варто.

За прогнозом університету Нікіфорових, не виключені травми та нещасні випадки, будьте обережні вдома та поза ним.

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Не намагайтеся у цей день ставити рекорди у спорті. Якщо ви давно не займалися фізичними активностями і вирішили почати сьогодні, то краще перенести цей старт на інший день.

У другій половині дня добре підійдуть очисні та оновлювальні практики як ментального порядку (медитації), так і фізичного (скрабування тіла, прибирання у квартирі).

Згідно з гороскопом на 24.10.2023, у цей день:

сприятливо весь день – обрізати нігті, розпочинати подорож;

сприятливо після 12:56 – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – давати та брати гроші в борг.

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