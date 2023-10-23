Гороскоп на 24 октября 2023 года обещает достаточно благоприятный и энергичный по своей природе день. Он даст нам много сил и азарта для достижения поставленной цели.

Это не время сидеть и размышлять, мечтать и прописывать планы — это момент для действий. Однако лучше в рамках того, что было начато ранее. За новое браться не стоит.

По прогнозу университета Никифоровых, не исключены травмы и несчастные случаи, будьте осторожны дома и вне его.

Сейчас смотрят

Не пытайтесь в этот день ставить рекорды в спорте. Если вы давно не занимались физическими активностями и решили начать сегодня, то лучше перенести этот старт на другой день.

Во второй половине дня хорошо подойдут очистительные и обновляющие практики как ментального порядка (медитации), так и физического (скрабирование тела, уборка в квартире).

Согласно гороскопу на 24.10.2023, в этот день:

благоприятно весь день — обрезать ногти, начинать путешествие;

благоприятно после 12:56 — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — давать и брать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год