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Не намагайтеся щось приховати: гороскоп на 31 серпня 2023 року

30 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 серпня 2023 року попереджає про суперечливу енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 15:13 вона досить мирна та спокійна і сприятиме швидким справам, особливо пов’язаним із глобальною мережею і всім штучним. Згодом енергетика дня стає суворішою і знадобиться у справах, де потрібна сила подолання та опору.

До 15:13 час все ще сприяє практикам очищення. Якщо вчора не встигли зробити очищення з сіллю, то цілком можна здійснити це під час ранкового душу, розчистивши таким чином собі дорогу цього дня.

У другій половині дня можуть виникати спокуси вчинити не зовсім чесно або замовчати, приховати якусь інформацію, особливо у сфері стосунків. Брехня задля спасіння має право на існування, але, як правило, вона рано чи пізно виходить назовні.

Згідно з гороскопом на 31.08.2023, у цей день:

  • сприятливо до 15:13 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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