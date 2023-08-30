Гороскоп на 31 августа 2023 года предупреждает о противоречивой энергетике дня.
По прогнозу университета Никифоровых, до 15:13 она достаточно мирная и спокойная и будет способствовать быстрым делам, особенно связанным с глобальной сетью и всем искусственным. Затем энергетика дня становится более суровой и пригодится в делах, где нужна сила преодоления и сопротивления.
До 15:13 время все еще способствует практикам очищения. Если вчера не успели сделать очищение с солью, то вполне можно осуществить это во время утреннего душа, расчистив таким образом себе дорогу в этот день.
Во второй половине дня могут возникать соблазны поступить не совсем честно или умолчать, скрыть какую-то информацию, особенно в сфере отношений. Ложь во спасение имеет право на существование, но, как правило, она рано или поздно выходит наружу.
Согласно гороскопу на 31.08.2023, в этот день:
- благоприятно до 15:13 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать лечение;
- неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.
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