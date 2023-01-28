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Не намагайтеся підкорити Олімп: гороскоп на 29 січня 2023 року

28 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 січня 2023 року радить влаштувати собі вихідний. Якщо вам потрібно працювати, займайтеся рутиною, але не надто монотонною, або перемикайтеся з одного на інше.

Дуже не радимо ставити собі за мету підкорити Олімп на будь-якій ниві.

За прогнозом університету Нікіфорових, 29 січня добре робити практики на завершення минулих стосунків і зв’язків, а також пропрацювання внутрішніх блоків, що заважають розкриттю жіночності та сексуальності.

Після 17:00 настає гарний момент для пропрацювання негативних родових сценаріїв за чоловічою лінією – час відпускати образи та претензії до батька, керівництва, авторитетів.

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Згідно з гороскопом на 29.01.2023, у цей день:

  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування.
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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