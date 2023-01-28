Гороскоп на 29 січня 2023 року радить влаштувати собі вихідний. Якщо вам потрібно працювати, займайтеся рутиною, але не надто монотонною, або перемикайтеся з одного на інше.

Дуже не радимо ставити собі за мету підкорити Олімп на будь-якій ниві.

За прогнозом університету Нікіфорових, 29 січня добре робити практики на завершення минулих стосунків і зв’язків, а також пропрацювання внутрішніх блоків, що заважають розкриттю жіночності та сексуальності.

Після 17:00 настає гарний момент для пропрацювання негативних родових сценаріїв за чоловічою лінією – час відпускати образи та претензії до батька, керівництва, авторитетів.

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Згідно з гороскопом на 29.01.2023, у цей день:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування.

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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