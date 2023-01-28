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Не пытайтесь покорить Олимп: гороскоп на 29 января 2023 года

28 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 января 2023 года советует устроить себе выходной. Если вам нужно работать, занимайтесь рутиной, но не слишком монотонной или переключайтесь с одного на другое.

Очень не советуем ставить себе цель покорить Олимп на любой ниве.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 29 января хорошо делать практики на завершение прошлых отношений и связей, а также проработку внутренних блоков, которые мешают раскрытию женственности и сексуальности.

После 17:00 наступает хороший момент для проработки негативных родовых сценариев по мужской линии – пора отпускать оскорбления и претензии к отцу, руководству, авторитетам.

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Согласно гороскопу на 29.01.2023, в этот день:

  • благоприятно – отдавать долги, начинать лечение.
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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