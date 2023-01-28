Гороскоп на 29 января 2023 года советует устроить себе выходной. Если вам нужно работать, занимайтесь рутиной, но не слишком монотонной или переключайтесь с одного на другое.
Очень не советуем ставить себе цель покорить Олимп на любой ниве.
Согласно прогнозу университета Никифоровых, 29 января хорошо делать практики на завершение прошлых отношений и связей, а также проработку внутренних блоков, которые мешают раскрытию женственности и сексуальности.
После 17:00 наступает хороший момент для проработки негативных родовых сценариев по мужской линии – пора отпускать оскорбления и претензии к отцу, руководству, авторитетам.
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Согласно гороскопу на 29.01.2023, в этот день:
- благоприятно – отдавать долги, начинать лечение.
- неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.
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