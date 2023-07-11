Гороскоп на 12 липня 2023 року застерігає, що може виникнути прагнення душевного спілкування, але його не вдасться отримати таким глибоким, як кортітиме, зокрема від партнера.

Це не той момент, коли варто озвучувати свої бажання та потреби у стосунках. Якщо питання стоїть гостро, запишіть його та відкладіть, щоб обговорити іншим разом.

За прогнозом університету Нікіфорових, протягом усього дня енергетика відрізняється стрімкістю та різкістю. Після 17:12 вона стає більш сприятливою для активної соціальної реалізації та взаємодії з владою.

Якщо є можливість, використовуйте цей час мудро, не дозволяйте амбіціям і бажанням засліплювати вам очі, дослухайтеся здорового глузду.

Згідно з гороскопом на 12.07.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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