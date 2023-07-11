Гороскоп на 12 июля 2023 года предостерегает, что может возникнуть стремление душевного общения, но его не удастся получить таким глубоким, как хотелось бы, в частности от партнера.

Это не тот момент, когда стоит озвучивать свои желания и потребности в отношениях. Если вопрос стоит остро, запишите его и отложите, чтобы обсудить в другой раз.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение всего дня энергетика отличается стремительностью и резкостью. После 17:12 она становится более благоприятной для активной социальной реализации и взаимодействия с властью.

Если есть возможность, используйте это время мудро, не позволяйте амбициям и желаниям ослеплять вам глаза, прислушивайтесь к здравому смыслу.

Согласно гороскопу на 12.07.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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