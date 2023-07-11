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Не лучший момент выяснять отношения: гороскоп на 12 июля 2023 года

11 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 июля 2023 года предостерегает, что может возникнуть стремление душевного общения, но его не удастся получить таким глубоким, как хотелось бы, в частности от партнера.

Это не тот момент, когда стоит озвучивать свои желания и потребности в отношениях. Если вопрос стоит остро, запишите его и отложите, чтобы обсудить в другой раз.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение всего дня энергетика отличается стремительностью и резкостью. После 17:12 она становится более благоприятной для активной социальной реализации и взаимодействия с властью.

Если есть возможность, используйте это время мудро, не позволяйте амбициям и желаниям ослеплять вам глаза, прислушивайтесь к здравому смыслу.

Согласно гороскопу на 12.07.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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