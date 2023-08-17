Гороскоп на 18 серпня 2023 року радить не надто напружуватися у справах і роботі. Краще займатися необхідним у спокійному темпі, а також знаходити час для відпочинку, коли перемикаєтесь між поточними задачами.

За прогнозом університету Нікіфорових, 18 серпня – не найкращий момент для перших побачень, із романтикою загалом може бути не дуже. Але це слушний час подумати, що для вас важливо у стосунках, як зі своїм теперішнім чи майбутнім партнером, так і з навколишніми та самим собою.

У цей день Марс переходить до знаку Діви та пробуде там до 3 жовтня. Гарний момент для здобутків на ниві інженерної науки, але у більшості із нас цей транзит може спричинити ментальне перенапруження. Якщо ще не займаєтесь спортом чи йогою, то варто почати, щоб через фізичний план пропрацьовувати напругу.

Згідно з гороскопом на 18.08.2023, у цей день:

можна після 17:31 – розпочинати подорож;

можна після 20:25 – одягати новий одяг;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся.

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