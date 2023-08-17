Гороскоп на 18 августа 2023 года советует не слишком напрягаться в делах и работе. Лучше заниматься необходимым в спокойном темпе, а также находить время для отдыха, когда переключаетесь между текущими задачами.

По прогнозу университета Никифоровых, 18 августа — не лучший момент для первых свиданий, с романтикой в целом может быть не очень. Но это подходящее время подумать, что для вас важно в отношениях, как со своим нынешним или будущим партнером, так и с окружающими и самим собой.

В этот день Марс переходит в знак Девы и пробудет там до 3 октября. Хороший момент для достижений на ниве инженерной науки, но у большинства из нас этот транзит может вызвать ментальное перенапряжение. Если еще не занимаетесь спортом или йогой, то стоит начать, чтобы через физический план прорабатывать напряжение.

Согласно гороскопу на 18.08.2023, в этот день:

можно после 17:31 — начинать путешествие;

можно после 20:25 — надевать новую одежду;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы.

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