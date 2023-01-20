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Не метушіться: гороскоп на 21 січня 2023 року

20 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 січня 2023 року радить добре зосередитися на одній важливій сфері чи задачі та займатися нею з максимальною віддачею.

Можна успішно попрацювати за умови, що ви продовжуєте розпочате раніше. А можна просто відпочити після трудового тижня.

За прогнозом університету Нікіфорових, емоційний фон 21 січня може бути непростим. Не варто багато планувати, занадто метушитися – цей день не для багатозадачності чи бурхливої ​​соціальної активності. Надайте перевагу зустрічі у вузькому колі – це набагато краще зараз, ніж багатолюдні заходи.

Зараз дивляться

21 січня – сильний день для родових практик. Запаліть свічку за свій рід, згадайте близьких, подякуйте їм за життя і попросіть благословення на важливе.

Згідно з гороскопом на 21.01.2023, у цей день:

  • можна – віддавати борги;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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