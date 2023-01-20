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Не суетитесь: гороскоп на 21 января 2023 года

20 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 января 2023 года советует хорошо сосредоточиться на одной важной сфере или задаче и заниматься ею с максимальной отдачей.

Можно успешно поработать при условии, что вы продолжаете начатое раньше. А можно просто отдохнуть после рабочей недели.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, эмоциональный фон 21 января может быть непростым. Не стоит много планировать, слишком суетиться – этот день не для многозадачности или бурной социальной активности. Предпочтите встречу в узком кругу – это гораздо лучше сейчас, чем многолюдные мероприятия.

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21 января – сильный день для родовых практик. Зажгите свечу за свой род, вспомните близких, поблагодарите их за жизнь и попросите благословения на важное.

Согласно гороскопу на 21.01.2023, в этот день:

  • можно – отдавать долги;
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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