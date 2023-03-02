Гороскоп на 3 березня 2023 року дає гарні можливості до 12:00 починати те, що не вдавалося раніше. Спробуйте вдруге, якщо це ще важливо для вас – енергетика дня підтримає починання. Далі досить гарний час, але він не підходить для дійсно важливого.
Не кидайте слова на вітер – якщо ви щось обіцяєте, будьте впевнені, що зможете це виконати. Не довіряйте іншим у цей день.
За прогнозом університету Нікіфорових, 3 березня романтичні стосунки та побачення можуть не виправдати ваших очікувань. Може виникнути більше нерозуміння з партнерами, ніж зазвичай.
Згідно з гороскопом на 03.03.2023, у цей день:
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- можна – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
- несприятливо – обрізати нігті.
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