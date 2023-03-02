Гороскоп на 3 марта 2023 года дает хорошие возможности до 12:00 начинать то, что не удавалось раньше. Попробуйте второй раз, если это еще важно для вас — энергетика дня поддержит начинание. Далее довольно хорошее время, но оно не подходит для действительно важного.

Не бросайте слова на ветер — если вы что-то обещаете, будьте уверены, что сможете это выполнить. Не доверяйте другим в этот день.

По прогнозу университета Никифоровых, 3 марта романтические отношения и свидания могут не оправдать ваших ожиданий. Может возникнуть больше непонимания с партнерами, чем обычно.

Согласно гороскопу на 03.03.2023, в этот день:

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можно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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