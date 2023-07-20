Гороскоп на 21 липня 2023 року попереджає про різку енергетику дня, що може провокувати на сварки та словесні суперечки. Не дозволяйте поривам пристрасті, розчаруванням від планів, що не здійснилися, завести вас у конфлікти.

За прогнозом університету Нікіфорових, день не підходить для важливого та нового, не варто приймати серйозні рішення щодо стосунків, партнерства. Але якщо ви хочете завершити стосунки, то момент слушний.

Наведіть лад у Південно-Східному секторі вашого житлового простору або офісу. Добре буде викинути або віддати хоча б одну річ звідти.

Енергетика дня дає чудову нагоду зазирнути всередину себе і відокремити нав’язані іншими бажання від ваших істинних.

Згідно з гороскопом на 21.07.2023, у цей день:

сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож, давати гроші в борг.

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