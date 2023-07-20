Гороскоп на 21 июля 2023 года предупреждает о резкой энергетике дня, что может провоцировать на ссоры и словесные споры. Не позволяйте порывам страсти, разочарованиям от неосуществившихся планов завести вас в конфликты.

По прогнозу университета Никифоровых, день не подходит для важного и нового, не стоит принимать серьезные решения относительно отношений, партнерства. Но если вы хотите завершить отношения, то момент подходящий.

Наведите порядок в Юго-Восточном секторе вашего жилого пространства или офиса. Хорошо будет выбросить или отдать хотя бы одну вещь оттуда.

Энергетика дня дает прекрасную возможность заглянуть внутрь себя и отделить навязанные другими желания от ваших истинных.

Согласно гороскопу на 21.07.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать деньги в долг.

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