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Не дозволяйте навколишнім лізти з порадами: гороскоп на 2 липня 2023 року

1 Липня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 липня 2023 року обіцяє чудовий день для відпочинку. Можна займатися розпочатим раніше, однак важливі справи варто відкласти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 2 липня висока ймовірність отримання порад, особливо непроханих.

По-перше, навряд чи вони будуть нести цінність. По-друге, пам’ятайте, що ви маєте повне право сказати, що не потребуєте порад.

Не варто висловлювати претензії у стосунках, це не матиме позитивних наслідків.

Надвечір може відчуватися сплеск сил та емоцій. Намагайтеся цьому не піддаватися і не розвивати активність, а вибрати спокійний ранній відхід до сну.

Згідно з гороскопом на 01.07.2023, у цей день:

  • сприятливо до 17:51 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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