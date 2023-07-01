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Не позволяйте окружающим лезть с советами: гороскоп на 2 июля 2023 года

1 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 июля 2023 года обещает отличный день для отдыха. Можно заниматься начатым ранее, однако важные дела стоит отложить.

По прогнозу университета Никифоровых, 2 июля высока вероятность получения советов, особенно непрошеных.

Во-первых, вряд ли они будут нести ценность. Во-вторых, помните, что вы имеете полное право сказать, что не нуждаетесь в советах.

Не стоит высказывать претензии в отношениях, это не будет иметь положительных последствий.

К вечеру может ощущаться всплеск сил и эмоций. Старайтесь этому не поддаваться и не развивать активность, а выбрать спокойный ранний отход ко сну.

Согласно гороскопу на 01.07.2023, в этот день:

  • благоприятно до 17:51 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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