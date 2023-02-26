Гороскоп на 27 лютого 2023 року радить тричі подумати, перш ніж стрімголов кинутися у вир жаги.

Не дозволяйте бажанням повністю захопити вас. Вони необхідні, адже допомагають нам зростати та розвиватися. Але коли бажання починають займати головне місце в житті, ми можемо наробити багато помилок, про які згодом шкодуватимемо.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 13:00 буде достатньо гарний час – можна зробити щось важливе та нове. Розпочате у цей час отримає зростання та стабільний розвиток – нехай це будуть сприятливі, конструктивні речі, а не розлади та конфлікти.

27 лютого Меркурій переходить до знаку Водолія – тож згодом побільшає спілкування на значущі суспільні питання. В особистому спілкуванні також на перший план вийдуть важливість близькості поглядів та світогляду.

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Згідно з гороскопом на 27.02.2023, у цей день:

можна – одягати новий одяг;

несприятливо – обрізати нігті.

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