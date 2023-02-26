Гороскоп на 27 февраля 2023 года советует трижды подумать, прежде чем сломя голову броситься в водоворот желаний.
Не позволяйте желаниям полностью увлечь вас. Они необходимы, потому что помогают нам расти и развиваться. Но когда желания начинают занимать главное место в жизни, мы можем наделать много ошибок, о которых будем сожалеть.
По прогнозу университета Никифоровых, до 13:00 будет достаточно хорошее время — можно сделать что-то важное и новое. Начатое в это время получит рост и стабильное развитие – пусть это будут благоприятные, конструктивные вещи, а не разлады и конфликты.
27 февраля Меркурий переходит в знак Водолея – поэтому позже станет больше общения на значимые общественные вопросы. В личном общении также на первый план выйдет важность близости взглядов и мировоззрения.
Согласно гороскопу на 27.02.2023, в этот день:
- можно – одевать новую одежду;
- неблагоприятно – обрезать ногти.
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