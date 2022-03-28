Війна в Україні закінчиться вже у квітні-травні, датою перемоги над агресором може бути 16 травня, переконана астролог Анжела Перл. За її прогнозами, вже наступного місяця стане зрозуміло, що бойові дії йдуть до завершення, водночас локальні спалахи агресії можуть тривати до кінця року.

12 квітня буде з’єднання двох планет, які відповідають за мир – Юпітера і Нептуна. За словами Анжели Перл, щоразу, коли закінчується війна, вони з’єднуються. Так було 1919 року, коли закінчилася Перша світова, і 1945 року, коли закінчилася Друга світова.

Сатурн (планета поневірянь і важких подій) пройде через Місяць в гороскопі України тричі до кінця 2022 року. Це не означає, що війна в Україні в повномасштабному форматі триватиме до кінця року, ймовірно, йдеться про локальні бої.

Перший раз Сатурн проходитиме через Місяць з 1 до 26 квітня. Весь місяць може бути бойовим, войовничим. Але саме квітень буде переломним.

– У квітні, коли буде з’єднання Юпітера з Нептуном, стане зрозуміло, що війна закінчується. Але ще можуть бути сильні битви.

Вдруге Сатурн проходитиме через Місяць наприкінці липня – в середині серпня. Тож у серпні може бути чергова хвиля. Можливо, це буде спроба вибити залишки армії.

Третя фаза Сатурна у Місяці буде у грудні, напередодні Нового року.

Водночас Анжела Перл переконана, що ядерного удару, яким так лякає Путін, не буде.

– За ядерну війну відповідає Плутон, а він зараз починає гальмувати й повністю зупиняється 29 квітня. Він буде у ретроградному русі до 8 жовтня. Можуть бути залякування, але ядерного удару не буде. Водночас за хімію та біологію відповідає Нептун — він зараз сильний і йде вперед. Тому спроби застосування хімічної та біологічної зброї цілком можуть бути.

За словами Анжели Перл, нині проходить затемнення у Тельці, це знак України. Місячне затемнення 16 травня буде точкою досягнення цілей – воно може показувати вже перемогу України над агресором.

Астролог зазначила, що затемнення не обов’язково програються день у день. Але точно видно, що війна має закінчитися найближчого місяця. Це квітень-травень.