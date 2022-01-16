Учасник Битви екстрасенсів 2021 Денис Маклашевський назвав найбільш підступні знаки зодіаку.

На думку екстрасенса, найпідступніший знак зодіаку – Близнюки. Вони лицемірні від природи, проте це непогано.

– Часто це виявляється у протилежності їхнього внутрішнього світу зовнішньому образу. І через лицемірство вони можуть без докорів сумління будувати вам “підлянки”, після чого дивитися в очі, наче нічого й не було, – розповів Денис.

Друге місце у рейтингу підступних знаків зодіаку займають Стрільці. Вони, як правило, неймовірно корисливі, і навіть якщо прорахувалися, обов’язково вийдуть сухими із води.

– Лицемірство Стрільців дозволяє їм робити підлі вчинки, дивлячись у вічі з безневинним чи звинувачувальним поглядом, – додав екстрасенс.

Трійку підступних знаків зодіаку закривають Водолії. Вони дуже агресивно ставляться до брехні, хоча самі вміють це робити професійно.

Підлість Водолія завжди очевидна, він не встромить ніж у спину. Він це зробить відкрито, тим самим показуючи свою важливість.