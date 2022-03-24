Російський диктатор Володимир Путін невиліковно хворий – не лише фізично, а й психічно, стверджує таролог і чорний маг Віктор Литовський.

Спираючись на результат кількох розкладів, вимальовується дуже гнітюча, можна сказати, плачевна ситуація для диктатора Кремля. Найбільш критичними періодами для тирана є так звані перехідні періоди.

Перший період: травень-червень. У ці часові рамки можливе переривання життєвого циклу через фізичну слабкість, тілесні травми, фізичне та психологічне виснаження.

Другий період: серпень-вересень. Цей період характерний тим, що на диктатора може бути фізичний вплив зі сторони, що може стати причиною його смерті.

Йдеться не лише про смертельне захворювання, а й про небезпеку для життя від осіб із його найближчого оточення. По суті, зараз Путін живий тільки завдяки сильним медикаментозним препаратам, а спроби зберегти залишки розуму здійснюються за допомогою найсильніших антидепресантів і психотропних речовин.

Від господаря Кремля йде дуже слабка холодна енергетика, це свідчить про те, що запас енергії вичерпується, і його життєвий цикл добігає кінця.

Цікаво, що практично у кожному розкладі випадає карта Мага. Ця карта характерна тим, що людина керується у своїх діях магічними інструментами та вдається до чорної магії. Більше того, з достовірних джерел є підтверджена інформація, що Путін та його оточення регулярно проводять так звані чорні меси з кривавими жертвопринесеннями.

Екстрасенс Віктор Литовський упевнений у тому, що під час таких заборонених обрядів, як підношення, навряд чи використовують курку чи барана – найімовірніше, йдеться про людські жертвопринесення. Однак, незважаючи на те, що в Росії вдаються до таких маніпуляцій, як чорна меса, втіленню планів це не допоможе, оскільки вторгнення в Україну було скоєно на спадний Місяць.

Переглядаючи обставини, за яких помре Путін, випадає карта Башти. Це свідчить про те, що смерть буде блискавичною. Більше того, смерть йтиме від його прямого оточення, від людей, яким він довіряє, від людей, які скористаються втратою його пильності під час чергового помутніння розуму та фізичної слабкості, стверджує екстрасенс.

Багато хто питає, чи є ймовірність смерті диктатора від власних рук? Переглядаючи цю ситуацію, однозначна відповідь – ні. І це насамперед пояснюється тим, що Путін не відрізняється особливою сміливістю. Більше того, параноїдальні думки про суїцид його турбують понад п’ять років, але він блокує їх за допомогою сильнодіючих психотропних речовин та антидепресантів, які своєю чергою завдають непоправної шкоди психічному та фізичному здоров’ю диктатора.

Крім того, що смерть Путіна буде раптовою, дуже швидкою і стрімкою, випадає карта Путівник, що свідчить про те, що він буде один, без підтримки свого оточення, і без людей, які зможуть надати йому допомогу. Більше того, ця карта говорить про те, що Путін усіляко намагатиметься вберегти себе та будь-якими способами зберегти своє життя. Не виключено, що останні свої години він проведе в бункері чи укритті, як загнаний у кут звір, що забився в глуху нору, перебуваючи в агонії та розумінні того, що він приречений і його смерть неминуча.

На завершення кожного розкладу чітко видно те, що дії божевільного диктатора негативним чином позначаться не тільки на народі Росії, але й на особистому роду Путіна. Дії кривавого карлика вплинуть на його рідних і близьких – їхній відхід із життя буде схожим на болісну смерть самого Путіна.