Російсько-українська війна порушує всі закони Всесвіту, переконана спадкова відьма Марія Тиха.

Влада та народ РФ бронелобо намагається забрати чуже силою, несучи за собою хаос та кровопролиття. Україна проходить найпотужнішу трансформацію, яка несе у собі зміни.

Війна в Україні закінчиться, коли над Дніпром зійде сонце, яке грітиме нас. Коли за вікном буде зелено та галасливо. Я вважаю, що квітень буде вирішальним місяцем в ухваленні важливих рішень для України.

Військові дії варіюватимуться від цілковитого гальмування до точкових ударів по областях і містах.

Цього місяця буде ослаблення, але не кінець війни. Будуть спроби ухвалення мирних угод, але Росії завжди буде мало і їй буде вигідно мучити людей. Будуть марні спроби залякування хімічною зброєю, піде посилення європейського конфлікту між країнами. Втім, ані Китай, ані Корея не допомагатимуть Росії, оскільки вважатимуть її невигідною після запеклості санкцій.

Росія буде закрита від усього світу, як Північна Корея. Люди почнуть голодувати та вмирати масово від хвороб, пов’язаних з інтоксикацією. Почнуться масові мітинги та протести, вони дістануться до Кремля. Спроби замаху на псевдоцаря будуть одна за одною. Крім того, для Путіна та його сім’ї у Вищих Сил є особливе покарання. Потрібно трохи потерпіти!

Травень буде нестабільний. Росія змінить тактику під час відступу, спроби знищення економіки України будуть марними, оскільки всі російські заарештовані гроші йтимуть нашій країні на відбудову.

Багатьом людям у снах приходитимуть батьки та передаватимуть дуже важливу інформацію. Предки оберігають нас.

Київ не захоплять, до столиці не увійдуть. Лякатимуть і кулятимуть іноді з боку Білорусі.

Путіну приносить задоволення бісити НАТО. Тож на Заході України будуть спроби точково бомбити все, що поруч із кордонами.

Маріуполь – це пастка, щоб створити котел для ЗСУ. Горе людей, їхній біль, сльози, смерть – усе це росіян не зачепить. Всесвіт їх покарає за кожну занапащену душу.

Одесу більше бачу як піший хід. Будуть спроби зайти артилерією, море – маневр для відволікання. Але в Росії нічого не вийде, люди своє місто не віддадуть.

Харків почнуть відбудовувати жителі міста. Російські війська його не візьмуть усупереч усім спробам.

Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей знову стануть полем бою.

Люди усвідомлять, що прагнуть жити під контролем України, оскільки розвиток і процвітання міст з 2014 року дорівнює нулю. Тож вони самі попросять допомоги. Остаточно повернути контроль над окупованим Донбасом Україна зможе трохи пізніше. Крим повернеться протягом 7 років.

Росія висуватиме нові ультиматуми, які суперечитимуть усьому світу. Зрештою країна зануриться у деградації та кризу, як результат – РФ чекатиме розвал і зміна влади.

Раз на сто років відбувається війна, а разом із нею і обнулення. Життя – колесо Сансари, все повторюється. Ми повинні вистояти, наша країна зараз трансформується.

Україна зараз народжується заново за картою Дурень. Вона несе у собі величезні енергії, які руйнують і відтворюють потік. Ми багато втрачаємо, і це дуже боляче. Ми ніколи не пробачимо ворогам занапащені душі. Наш народ вже не буде колишнім.