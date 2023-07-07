Гороскоп на 8 липня 2023 року попереджає про різку енергетику дня із відтінком смутку та жалю до себе.

Захочеться суворо висловитися про свої бажання, висловити претензії щодо їхньої нереалізованості близьким і Всесвіту. Варто спрямувати цю енергію на пошуки того, що всередині вас заважає бути там, де мрієте. Будьте готові до таких претензій від близьких – зірки впливають на всіх.

За прогнозом університету Нікіфорових, 8 липня може проявитися лицемірство та нещирість. Можливо, оточення поводитиметься зовсім не так, як це зазвичай буває, що може викликати розчарування.

Слушний момент, щоб навчитися бачити крізь ілюзію цього матеріального світу, розуміти уроки, які нам даються через звичайні події.

Згідно з гороскопом на 08.07.2023, цього дня:

несприятливо до 18:04 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож, давати та брати гроші в борг;

можна після 19:21 – стригти волосся.

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