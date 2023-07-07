Гороскоп на 8 июля 2023 года предупреждает о резкой энергетике дня с оттенком грусти и жалости к себе.

Захочется строго высказаться о своих желаниях, высказать претензии по поводу их нереализованности окружающим и Вселенной. Стоит направить эту энергию на поиски того, что внутри вас мешает быть там, где мечтаете. Будьте готовы к таким претензиям от близких — звезды влияют на всех.

По прогнозу университета Никифоровых, 8 июля может проявиться лицемерие и неискренность. Возможно, окружение будет вести себя совсем не так, как это обычно бывает, что может вызвать разочарование.

Хороший момент, чтобы научиться видеть сквозь иллюзию этого материального мира, понимать уроки, которые нам даются через обычные события.

Согласно гороскопу на 08.07.2023, в этот день:

неблагоприятно до 18:04 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать и брать деньги в долг;

можно после 19:21 — стричь волосы.

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