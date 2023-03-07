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Не давайте гроші в борг: гороскоп на 8 березня 2023 року

7 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 березня 2023 року радить до 17:46 використати енергетику дня для важливих і нових справ.

За прогнозом університету Нікіфорових, особливо добре в цей час будувати плани, загадувати бажання, візуалізувати, створювати карти бажань.

Чудовий момент для налагодження зв’язків, проведення переговорів, важливих розмов – цього дня може вдатися саме те, що вам потрібно.

Згідно з гороскопом на 08.03.2023, у цей день:

Зараз дивляться
  • можна – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг;
  • можна після 16:12 – розпочинати подорож;
  • несприятливо – давати гроші в борг.

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