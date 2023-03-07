Гороскоп на 8 марта 2023 года советует до 17:46 использовать энергетику дня для важных и новых дел.
По прогнозу университета Никифоровых, особенно хорошо в это время строить планы, загадывать желания, визуализировать, создавать карты желаний.
Отличный момент для налаживания связей, проведения переговоров, важных разговоров – в этот день может удаться именно то, что вам нужно.
Согласно гороскопу на 08.03.2023, в этот день:
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- можно – обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду;
- можно после 16:12 – начинать путешествие;
- неблагоприятно – давать деньги в долг.
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