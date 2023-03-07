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Не давайте деньги в долг: гороскоп на 8 марта 2023 года

7 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 марта 2023 года советует до 17:46 использовать энергетику дня для важных и новых дел.

По прогнозу университета Никифоровых, особенно хорошо в это время строить планы, загадывать желания, визуализировать, создавать карты желаний.

Отличный момент для налаживания связей, проведения переговоров, важных разговоров – в этот день может удаться именно то, что вам нужно.

Согласно гороскопу на 08.03.2023, в этот день:

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  • можно – обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду;
  • можно после 16:12 – начинать путешествие;
  • неблагоприятно – давать деньги в долг.

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