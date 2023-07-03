Гороскоп на 4 липня 2023 року закликає активно працювати у поточних проєктах, зайнятися необхідними справами, але не починати важливого.

Лінь може нашіптувати, що варто почекати. Не дослухайтеся до її порад. Якщо очікуєте сьогодні лаврів і визнання, то їх, імовірно, не буде. Варто хвалити себе та бачити власну цінність самотужки.

За прогнозом університету Нікіфорових, є ризик нещасних випадків, травм, займання, несподіваних захворювань із високою температурою. Намагайтеся не робити багато всього одночасно, бережіть себе та близьких.

Знайдіть час для спорту. Проте зараз не час йти на рекорд, навіть особистого рівня. Практика повинна бути спокійною. Ідеальні йога, цигун, прогулянки швидким кроком. Те, що відбуватиметься сьогодні після 11:08, може повторитися тричі, будьте уважні до того, чим ви наповнюєте свій день.

Згідно з гороскопом на 04.07.2023, у цей день:

можна після 11:14 – розпочинати подорож;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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