Гороскоп на 4 июля 2023 года призывает активно работать в текущих проектах, заняться необходимыми делами, но не начинать важного.

Лень может нашептывать, что стоит подождать. Не прислушивайтесь к ее советам. Если ожидаете сегодня лавров и признания, то их, вероятно, не будет. Стоит хвалить себя и видеть собственную ценность самостоятельно.

По прогнозу университета Никифоровых, есть риск несчастных случаев, травм, возгорания, неожиданных заболеваний с высокой температурой. Старайтесь не делать много всего одновременно, берегите себя и близких.

Найдите время для спорта. Однако сейчас не время идти на рекорд, даже личного уровня. Практика должна быть спокойной. Идеальны йога, цигун, прогулки быстрым шагом. То, что будет происходить сегодня после 11:08, может повториться трижды, будьте внимательны к тому, чем вы наполняете свой день.

Согласно гороскопу на 04.07.2023, в этот день:

можно после 11:14 — начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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