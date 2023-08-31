Гороскоп на 1 вересня 2023 року обіцяє змішаний за енергетикою день, який може дати напругу та нетерпимість у ранкові години та спокій із впевненістю у післяобідній час.
Тож незалежно від того, чи є у вас в сім’ї школярі чи ні, набирайтеся дзену та прийняття на ранок.
За прогнозом університету Нікіфорових, час цього дня може бути дуже продуктивним і добре підійде для завершення розпочатого раніше. У стосунках не чекайте турботи та уваги від партнера, а давайте йому та собі її самі.
Згідно з гороскопом на 31.08.2023, у цей день:
- сприятливо після 12:24 – розпочинати подорож;
- несприятливо весь день – обрізати нігті, давати гроші в борг.
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