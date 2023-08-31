Гороскоп на 1 сентября 2023 года обещает смешанный по энергетике день, который может дать напряжение и нетерпимость в утренние часы и спокойствие с уверенностью в послеобеденное время.

Поэтому независимо от того, есть ли у вас в семье школьники или нет, набирайтесь дзена и принятия на утро.

По прогнозу университета Никифоровых, время этого дня может быть очень продуктивным и хорошо подойдет для завершения начатого ранее. В отношениях не ждите заботы и внимания от партнера, а давайте ему и себе ее сами.

Согласно гороскопу на 31.08.2023, в этот день:

благоприятно после 12:24 — начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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