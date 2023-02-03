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Не чекайте подяки: гороскоп на 4 лютого 2023 року

3 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 лютого 2023 року радить присвятити день відпочинку та буденній діяльності, але точно не важливими і новим справам.

Наведіть лад у косметиці, перевірте терміни її придатності, перегляньте свої прикраси та аксесуари. Можливо деякі з них вас уже не тішать, і настав час із ними розпрощатися – віддати іншим, віднести на смітник або переплавку.

За прогнозом університету Нікіфорових, вечір 4 лютого бажано провести в затишній обстановці, знайти час для усамітнення. Добре допомогти комусь, подбати про інших, але в цьому випадку важливо не чекати подяк – ймовірність їх отримати сьогодні напрочуд мала.

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Згідно з гороскопом на 04.02.2023, у цей день:

  • сприятливо до 17:59 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож.

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