Гороскоп на 4 лютого 2023 року радить присвятити день відпочинку та буденній діяльності, але точно не важливими і новим справам.
Наведіть лад у косметиці, перевірте терміни її придатності, перегляньте свої прикраси та аксесуари. Можливо деякі з них вас уже не тішать, і настав час із ними розпрощатися – віддати іншим, віднести на смітник або переплавку.
За прогнозом університету Нікіфорових, вечір 4 лютого бажано провести в затишній обстановці, знайти час для усамітнення. Добре допомогти комусь, подбати про інших, але в цьому випадку важливо не чекати подяк – ймовірність їх отримати сьогодні напрочуд мала.
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Згідно з гороскопом на 04.02.2023, у цей день:
- сприятливо до 17:59 – віддавати борг, розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож.
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