Гороскоп на 4 лютого 2023 року радить присвятити день відпочинку та буденній діяльності, але точно не важливими і новим справам.

Наведіть лад у косметиці, перевірте терміни її придатності, перегляньте свої прикраси та аксесуари. Можливо деякі з них вас уже не тішать, і настав час із ними розпрощатися – віддати іншим, віднести на смітник або переплавку.

За прогнозом університету Нікіфорових, вечір 4 лютого бажано провести в затишній обстановці, знайти час для усамітнення. Добре допомогти комусь, подбати про інших, але в цьому випадку важливо не чекати подяк – ймовірність їх отримати сьогодні напрочуд мала.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.