Гороскоп на 4 февраля 2023 года советует посвятить день отдыху и повседневной деятельности, но точно не важным и новым делам.

Наведите порядок в косметике, проверьте сроки ее годности, посмотрите свои украшения и аксессуары. Возможно некоторые из них вас уже не радуют, и пора с ними распрощаться — отдать другим, отнести на свалку или переплавку.

По прогнозу университета Никифоровых, вечер 4 февраля желательно провести в уютной обстановке, найти время для уединения. Хорошо помочь кому-то, позаботиться о других, но в этом случае важно не ждать благодарностей – вероятность их получить сегодня удивительно мала.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.