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Не ждите благодарности: гороскоп на 4 февраля 2023 года

3 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 февраля 2023 года советует посвятить день отдыху и повседневной деятельности, но точно не важным и новым делам.

Наведите порядок в косметике, проверьте сроки ее годности, посмотрите свои украшения и аксессуары. Возможно некоторые из них вас уже не радуют, и пора с ними распрощаться — отдать другим, отнести на свалку или переплавку.

По прогнозу университета Никифоровых, вечер 4 февраля желательно провести в уютной обстановке, найти время для уединения. Хорошо помочь кому-то, позаботиться о других, но в этом случае важно не ждать благодарностей – вероятность их получить сегодня удивительно мала.

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Согласно гороскопу на 04.02.2023, в этот день:

  • благоприятно до 17:59 – отдавать долг, начинать лечение;
  • неблагоприятно весь день – обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие.

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