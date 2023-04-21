Гороскоп на 22 квітня 2023 року попереджає, що день сприятливий для духовного, а не для матеріального.

Не варто бажати грошей і автівок, а також розпочинати важливі проєкти. Займіться саморозвитком, це буде чудовий і дуже потужний внесок у ваше зростання, внутрішню чистоту та силу.

За прогнозом університету Нікіфорових, 22 квітня сприятливо слухати й читати мантри, а також робити пожертвування – грошима, безкорисливим служінням, увагою та турботою.

Дякуйте за все добре, що маєте, виявляйте повагу та особливу вдячність батькам, вшануйте їх подарунками, теплими словами та особистою допомогою.

22 квітня Юпітер, одна з найсприятливіших планет, переходить до знаку Овна. З цього часу мудрість може мати більш різкі обриси.

Згідно з гороскопом на 22.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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