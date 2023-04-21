Гороскоп на 22 апреля 2023 года предупреждает, что день благоприятен для духовного, а не для материального.

Не стоит желать денег и автомобилей, а также начинать важные проекты. Займитесь саморазвитием, это будет замечательный и очень мощный вклад в ваш рост, внутреннюю чистоту и силу.

По прогнозу университета Никифоровых, 22 апреля благоприятно слушать и читать мантры, а также делать пожертвования — деньгами, бескорыстным служением, вниманием и заботой.

Благодарите за все хорошее, что имеете, проявляйте уважение и особую благодарность родителям, почтите их подарками, теплыми словами и личной помощью.

22 апреля Юпитер, одна из самых благоприятных планет, переходит в знак Овна. С этого времени мудрость может иметь более резкие очертания.

Согласно гороскопу на 22.04.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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