Гороскоп на 13 липня 2023 року обіцяє змішану енергетику дня – з ранку вона все ще іскритиме різкістю, а у вечірні години з 18:21 стає більш спокійною і сприятливою.

За прогнозом університету Нікіфорових, перша частина дня добре підходить для активних, пробивних дій, де потрібен натиск, відвага і сміливість, а також для завдань, де потрібно щось припинити, завершити, чогось позбутися.

Далі настає дуже хороший час для всього. Використовуйте його для важливого, старту нового, якщо це можливо, у вечірній час. Однак варто виключити все, що пов’язано зі сферою краси, стилю, творчості.

Також не варто купувати автомобілі, будь-яке інше рухоме майно та предмети розкоші.

Згідно з гороскопом на 13.07.2023, цього дня:

несприятливо до 18:21 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

можна після 18:21 – одягати новий одяг.

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