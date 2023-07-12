Гороскоп на 13 июля 2023 года обещает смешанную энергетику дня — с утра она все еще будет искрить резкостью, а в вечерние часы с 18:21 становится более спокойной и благоприятной.

По прогнозу университета Никифоровых, первая часть дня хорошо подходит для активных, пробивных действий, где нужен напор, отвага и смелость, а также для задач, где нужно что-то прекратить, завершить, от чего-то избавиться.

Далее наступает очень хорошее время для всего. Используйте его для важного, старта нового, если это возможно, в вечернее время. Однако стоит исключить все, что связано со сферой красоты, стиля, творчества.

Также не стоит покупать автомобили, любое другое движимое имущество и предметы роскоши.

Согласно гороскопу на 13.07.2023, в этот день:

неблагоприятно до 18:21 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

можно после 18:21 — надевать новую одежду.

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